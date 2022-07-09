Kırklareli'nde bayram namazı coşkuyla eda edildi

Kırklareli'nde sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar salavat eşliğinde birbirleriyle bayramlaştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar, namazın ardından salavatlar okudu, dualar etti. Bayram namazı öncesi Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi. Eviş, vaazda kurbanlık hayvanların kesimi ve dağıtımına ilişkin cemaate bilgi verdi.

Vatandaşlar namazı kıldıktan sonra bayramlaştı.