Kırklareli'nde bebek dostu sağlık kurumlarının sayısı artıyor

Bebek dostu sağlık kurumları konusunda bilgi veren Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ayçin Uğur, "Ülkemizde çocuk sağlığı göstergeleri son yıllarda oldukça önemli iyileşmeler gösterdi. Bu alanda çok sayıda proje ve programlar yürütülüyor. Söz konusu programlardan biri de bebek ve çocuk sağlığına yönelik olarak hatalı anne sütü uygulamalarının önlenmesi, emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesine yönelik 1991 yılından beri yürütülen Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları programıdır" dedi.

Dr. Uğur, "Bu program çerçevesinde tüm Türkiye'de gebelik döneminden başlanarak annelere ilk 6 ay sadece anne sütü, sonrasında da uygun tamamlayıcı beslenme ile beraber 2 yaş ve ötesine kadar bebeğini emzirmesi öğütlenmektedir. Aynı zamanda uzmanlarca oluşturulan güncellenmiş eğitim protokolü dahilinde, eğitilmiş sağlık personeli ile gebeliklerinden itibaren anne adaylarını anne sütü ve emzirme konusunda bilgilendiren, doğumdan hemen sonra annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri konusunda yardımcı olan sağlık kuruluşları Bebek Dostu unvanı almaktadırlar. Program kapsamında Merkez 30 Nolu Aile Hekimliği Birimi'nin Bebek Dostu Belgesi verilmiştir" diye konuştu.