Kırklareli'nde bin 402 sürücüye cezai işlem uygulandı

Kırklareli'nde trafik ekiplerince geçtiğimiz ay bin 402 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı trafik ekiplerinin, 01-31 Mart 2023 tarihleri arasında İl genelinde yapılan “K1, K2, K4, K5, K6, K11” denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde 22 bin 708 kontrol edilirken kurallara uymadığı tespit edilen bin 402 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde ayrıca 175 adet araç trafikten men edilirken, 58 kişinin sürücü belgesi geri alındı.