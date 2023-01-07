Kırklareli'nde bin yıllık Balkan geleneği 'Koleda' kutlandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde Balkan geleneği olan Koleda coşkuyla kutlandı.

Trakya'nın çeşitli bölgelerinde farklı isimlerle düzenlenen korku geceleri, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 'Koleda' adıyla kutlanıyor. Bin yıldır kutlanan geleneksel 'Koleda' gecesine katılanlar, beyaz çarşaf ve çeşitli kostümler giyip yüzlerini boyayarak evlerin camlarını çalıp mahalleliyi ve esnafı korkuttu. Geceye katılan Sedef Yörük, büyük bir coşkuyla bu geceyi beklediğini vurgulayarak, “Bu gece koleda Büyükmandıra'nın, Balkanların bin yıllık geleneğini kutluyoruz. Bu akşam insanları korkutacağız. Çeşitli eğlenceler ile eğleneceğiz. Her sene değişik makyajlar yapmaya çalışıyoruz. Ben vampir makyajı yaptım, arkadaşım rahibe makyajı yaptı, diğer 2 arkadaşım cadı makyajları yaptı. Böyle her sene korkunç olmaya çalışıyoruz. Çevre illerden, ilçelerden insanlar katılıyor” dedi.

Edirne'den gelen kostümlü bir vatandaş bu gecenin koledası olduğunu ifade ederek bal kabağı yiyip insanları korkutacağını söyledi. Belediye binasının önünde toplanan grup kortej halinde Kültür Parkı'na geldi. Parkta bulunan çeşitli platformlarda vatandaşlar fotoğraf çekildi. Daha sonra koleda gecesi konserle devam etti.