İhlas Haber Ajansı

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Kırklareli'nde bir haftada 594 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde 1 haftada yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 594 kaçak göçmen yakalandı 11 organizatör gözaltına alındı.

Kırklareli'nde 1 haftada yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 594 kaçak göçmen yakalandı 11 organizatör gözaltına alındı.


Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca kent genelinde yapılan kaçak göçmenle mücadele çerçevesinde 1 haftada 594 kaçak göçmen yakalandı 11 organizatör gözaltına alındı.


Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Göçmen kaçakçılığı ile gözaltına alınan 11 organizatörün jandarma da işlemleri devam ederken 11 araca da el konuldu.

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