Kırklareli'nde bir kargo şubesinde kaçak tütün ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde bir kargo şubesinde arama yaptı.

Yapılan aramada 3 farklı çuval içerisinde 5 kiloluk paketler halinde toplamda 75 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili Ş.K. gözaltına alındı.