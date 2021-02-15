Kırklareli'nde bir sağlık yatırımı daha hayata geçiyor

Kırklareli'nde yaklaşık 17 bin metrekare alan üzerine 2 blok olarak inşa edilecek Yeni Sağlık Kompleksinin ihale süreci tamamlandı.

Kırklareli'ne kurulacak Yeni Sağlık Kompleksi ile sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu koruyarak, sağlıklı hayat tarzını teşvik ederek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirilecek ve bu hizmetlerin ulaşımı kolaylaştıracağı hedefleniyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, ihale süreci tamamlanarak yaklaşık 17 bin metrekare alan üzerine 2 blok olarak inşa edilecek Yeni Sağlık Kompleksinde 6 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi, 112 acil sağlık Hizmetleri Birimi, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Toplum Sağlığı Merkezi, İdari Hizmet Binası, konferans salonu, personel ve destek hizmetleri, kreş ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi binaları ile vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi.

Vali Bilgin, sağlık bu önemli yatırımı ilimize kazandıran başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.