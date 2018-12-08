İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırklareli'nde biyolojik çeşitlilik eğitimleri

Biyolojik çeşitliliğin öneminin anlatılması, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin tanıtımı, korunması yönünde bilinç oluşturulması amacıyla Kırklareli’nde çeşitli eğitimler düzenlendi.

Biyolojik çeşitliliğin öneminin anlatılması, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin tanıtımı, korunması yönünde bilinç oluşturulması amacıyla Kırklareli'nde çeşitli eğitimler düzenlendi.


Biyolojik çeşitliliğin öneminin anlatılması, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin tanıtımı, korunması yönünde bilinç oluşturulması amacıyla düzenlenen eğitimleri, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleşmeye devam ediyor.


Eğitimlerde, biyolojik çeşitliliğin öneminin anlatılmasının yanı sıra korunan alanların tanıtımı, hayvan sevgisi, sokak hayvanlarının ve tabiatın korunması konusunda da bilgilendirmeler yapılıyor.


Öğrencilerin yoğun ilgi ve sorularıyla gerçekleşen eğitimler belirlenen program dahilinde önümüzdeki günlerde de devam edeceği ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.