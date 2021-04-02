Kırklareli'nde buğday arazileri incelendi

Kırklareli'nde havanın mevsim normallerinin dışında devam etmesi nedeniyle buğday arazilerinde yaşanan zararların kontrolünü sağlamak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemelerde bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarla ve Bahçe Bitkileri Koordinatörü Ergin Toprak, Ürün Masaları Hububat Sorumlusu Hakan Özdemir, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü Tarla Bitkileri Teknik Koordinatörü Dr. İrfan Öztürk ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince buğdayda oluşan soğuk zararının etkilerinin devam edip etmediğini ve bölgedeki rekoltesine olan etkisini saptamak amacıyla kentte buğday arazilerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde özellikle bölgeye uygun olmayan çeşit ekimi, ekim zamanı, verilen gübre miktarı ve zamanı, yapılan uygulamalara göre ve soğuktan zarar görüldüğü tespit edildi.

Çiftçilere yapılan görüşmelerde ekim zamanı tercih edilen çeşitlerin bölgedeki ekolojik uygunluk sağlaması konusunda bilgilendirme yapıldı.