Kırklareli'nde Çanakkale Şehitleri ve depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Kırklareli Valiliği tarafından Çanakkale Zaferi'nin 108'nci yıl dönümü ve Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü ve Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için Kırklareli Valiliği tarafından mevlit okutuldu. Hızırbey Camisinde gerçekleşen mevlit programında Kuran-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif, ilahiler okundu, dualar edildi.

Daha sonra vatandaşlara pilav ikram edildi.