Kırklareli'nde çevre yürüyüşü

Davul zurna eşliğinde gerçekleşen yürüyüşün sonunda fidan dağıtıldı.

Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde çevre yürüyüşü düzenlendi. İlk olarak Özgürlük ve Demokrasi Meydanında toplanan vatandaşlar daha sonra davul zurna eşliğinde Sungurbey Caddesi üzerinden Millet Bahçesine gitti. Yürüyüşte vatandaşlar, öğrenciler tarafından ‘Temiz Dünya, Temiz Deniz' gibi pankartlar açıldı.

Millet Bahçesinde vatandaşlar davul zurna eşliğinde oyunlar oynadı. Etkinliğin sonundan Kırklareli Valisi Birol Ekici vatandaşlara fidan dağıttı.