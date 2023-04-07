Kırklareli'nde dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli il Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT tarafından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Ekipler yaptıkları çalışmalar neticesinde dolandırıcılık suçundan 20 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan N.D'yi yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.