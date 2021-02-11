İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırklareli'nde durdurulan minibüste 160 litre sahte içki ele geçirildi

Kırklareli’nde durdurulan minibüste 160 litre sahte içki ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Kırklareli'nde durdurulan minibüste 160 litre sahte içki ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da bazı şüphelilerin piyasaya sahte içki sürdüğü iddiası üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Cumhuriyet Meydanında durdurulan Ç.Ç'ye ait minibüste 160 litre sahte içki ele geçirildi.


Olay ile ilgili Ç.Ç. ve C.Ç. gözaltına alınırken 160 litre sahte içkiye el konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.