Kırklareli'nde eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Kırklareli'nde eşini öldüren zanlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay dün, Akalar Mahallesi Namazgah Caddesinde bir apartmanın 2. katında gerçekleşti. Silah sesleri duyan apartman sakinleri durumu ihbar etmişti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapı itfaiye ekiplerinin yardımıyla açıldı. Eve giren ekipler Songül A. (44) mutfakta başından yaralanmış halde bulundu. Evde bulunan 16 yaşındaki kızı M.A. ise olay anı camdan atlayarak yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne Songül A. ve kızı M.A. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Anne Songül A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken kızı M.A. bacaklarından yaralandı.

Olayın ardından bölgeden koşarak uzaklaşan Z.A.A. polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Zanlı Z.A.A. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından polisin geniş güvenlik önlemleri ile sağlık kontrolü için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Sağlık kontrolünün ardından Z.A.A. Kırklareli Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan Z.A.A'nın Kırklareli Aile Mahkemesince 30 Eylül'de hakkında verilmiş 1 ay süreyle önleyici tedbir kararının bulunduğu tespit edildi.