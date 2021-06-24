Kırklareli'nde fabrikada buhar kazanın borusu patladı: 1 işçi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Organize sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikanın henüz belirlenemeyen nedenle buhar kazanının borunun patladı. İşçilerin haber vermesi üzerine bölgeye UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen UMKE, AFAD ekipleri koruyucu elbiseleri ile içeri girdi.

Jandarma ekipleri, dışarıda güvenlik önlemleri alırken OSB Müdürü Sebahattin Dönmez yetkililerden bilgi edindi.