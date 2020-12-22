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Kırklareli'nde feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Eskitaşlı köyü yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Eskitaşlı köyü yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.


Lüleburgaz'a bağlı Eskitaşlı Köyü yakınlarında akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 39 TA 555 plakalı otomobil ile 39 BE 526 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yoldan çıktı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma kuvvetleri ve itfaiye ekibi intikal etti. Araçta bulunan Ceyhun Tangül ile Serkan Sevinç olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan minibüsün sürücüsü Sadullah Çelik, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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