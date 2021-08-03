Kırklareli'nde fidan kampanyası başlatıldı

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarında zarar gören ağaçların yerine yenisinin dikilmesi için başlatılan fidan kampanyasında 390 bin fidan toplanması hedefleniyor.

Vatandaşlardan destek beklenildiği belirtilen açıklamada, “Yeşil vatan ormanlarımızı el birliği ile yeniden yeşertmek için Kırklareli'mizden 390 bin fidan bağışlayarak geleceğe nefes oluyoruz. Kendi adınızla yapacağınız bağış ile bir fidanı toprakla buluşturarak yaralarımızı saralım. Geleceğe nefes olalım. Siz de hemen fidan sahiplenerek yangın alanlarında geleceğe nefes olun” denildi.