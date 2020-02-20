İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırklareli'nde gıda denetimi seferberliği

Tarım ve Orman Bakanı Dr.

Bekir Pakdemirli'nin talimatları ile 81 il ve ilçede eşzamanlı olarak ilan ettiği gıda denetimi seferberliği Kırklareli'de de gerçekleşiyor.


Tarım ve Orman Bakanlığı gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması yönünde 17-22 Şubat tarihleri arasında denetim seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda Kırklareli İl ve İlçe Müdürlüklerinde görev yapan tüm gıda kontrol görevlilerinin denetime çıkmaları planlandı.


Denetim Seferberliğine Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel'in de katılımıyla ''Süt ve Süt Ürünleri Üreten İşyerlerinde'' yapılan denetimlerle başlanıldı. Denetimler çerçevesinde et ve et ürünleri üreten işletmeler de 5996 sayılı Kanun kapsamında denetlenerek halk sağlığı açısından olumsuzluk tespit edilen işletmelere gerekli yasal işlemler uygulanacağı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.