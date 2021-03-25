Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

Korona virüsü tedbirleri kapsamında Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetledi.

Vakaların arttığı Kırklareli'nde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda işletmeleri denetlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli mantar paketleme tesisi, et işleme tesisi ve toplu tüketim işletmelerinde gıda hijyeni ve Kovid-19 tedbirlerini kontrol edildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre denetimlerin devam edeceği belirtildi.