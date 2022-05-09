İhlas Haber Ajansı

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Kırklareli'nde gübre bayileri denetlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gübre satışı yapan bayiler denetlendi.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Vize ilçesinde gerçekleşen denetimde, sahte gübreler ve bitki koruma ürünlerinin bulunup bulunmadığı, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin ve ambalajı bozulmuş ürünlerin bulunmaması ve satılmamasının gerektiği, ürünlerin satışı, depolanması ve muhafazası hakkında bilgi verildi. Ekiplerce gübrelerin DNA barkod denetimleri yapıldı.


İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, gübre ve bitki koruma ürünleri bayilerinin denetimi yapıldığını belirterek, olumsuz durumlarda gerekli yasal sürecin başlatıldığını söyledi.

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