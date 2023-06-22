Kırklareli'nde günübirlik evlerin denetiminde aranan 3 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince günü birlik kiralık evlere yönelik huzur uygulamasında 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Kırklareli merkez ve ilçelerinde icra edilen günü birlik kiralık evlere yönelik huzur uygulamasında bin 363 şahıs sorgulanırken, 323 araç kontrol edildi. Uygulamada 24 konaklama tesisi ile 72 umuma açık yer ve işyeri kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde toplam 3 aranan şahıs yakalandı.