Kırklareli'nde haklarında 13 yıl hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Kırklareli’nde haklarında 13 yıldan fazla hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırklareli'nde haklarında 13 yıldan fazla hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekiplerince, hakkında “Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçundan yakalama emri ve kesinleşmiş 13 yıl 7 ay 18 gün hapis cezası bulunan M.T. isimli şahıs, il merkezinde yakalanarak emniyetteki işlemlerinin akabinde Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
“Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan yakalama emri ve kesinleşmiş 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.K. isimli şahıs da il merkezinde yakalanarak emniyetteki işlemlerinin akabinde Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.