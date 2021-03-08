Kırklareli'nde harita kırmızıya dönüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarına göre Kırklareli'nde 116,94 olarak belirlendi. Bununla birlikte "turuncu" risk konumunda olan Kırklareli "kırmızı" risk seviyesine yükseldi.

27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarında, 116 bin 94 olan Kırklareli'nde korona virüs vakaları durdurulamıyor. Korona virüsün yükseliş gösterdiği Kırklareli'nde baharın gelişi ve güneşin yüzünü göstermesiyle beraber vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Kenttin en işlek caddelerinde yoğunluk gözlemlenirken, bazı vatandaşlar, insanların artık dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirten vatandaşlar, “Şuanda geçtiğimiz haftaya göre vaka sayısı kentimizde artmış bulunmakta. Bunu sebebi vatandaşlarımız kurallara uysa bile toplu alanlardan kaçınmıyor. Endişeliyiz risk haritasına göre kırmızıya döndük. Hep birlikte el ele verip kurallara daha iyi daha sıkı uyarsak bu korona virüsünü yenebiliriz. Vatandaşlarımıza çağrım maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Sadece kendimizi değil kentimizi de düşünelim” dedi.