Kırklareli'nde HAYDİ uygulaması vatandaşlara tanıtıldı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma HAYDİ Timi koordinesinde 03-04 Ağustos 2022 tarihlerinde Pehlivanköy Kuştepe Ayçiçek ve Korkuluk Festivali günlerinde çevre ve doğa bilinci standı açıldı. İki gün boyunca devam eden festivale Kırklareli ile birlikte çevre il ve ilçelerden katılan yaklaşık 3 bin vatandaşa HAYDİ uygulaması tanıtılmış ve telefonlarına indirmek isteyenlere teknik bilgi verildi.

Öte yandan, mevsim şartları nedeniyle havanın mevsim koşullarından fazla ısınmasıyla birlikte anız yangınları ile İçişleri Bakanlığının orman yangınları için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına 30.09.2022 tarihine kadar girişleri yasaklayan genelgesi hakkında vatandaşlar uyarılarak broşür dağıtıldı.