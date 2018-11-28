Kırklareli'nde heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

Olay Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı ‘yol bitti komutanım' diye bilinen mevkide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağış nedeniyle oluşan heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı. Trafiğe kapanan yolu açma çalışmaları sürerken yetkililer yolu kullanacakların dikkatli olması için uyarılarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri de heyelan bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Kapanan yol nedeniyle araç kuyrukları oluştu.