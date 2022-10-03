Kırklareli'nde hırsızlık şüphelileri yakalandı

Kırklareli'nde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde H.G. iş yeri camının kırık olduğunu fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli N.Ç. ve E.S. çalınan 1 adet 102 ekran TV, 1 adet çanta kaynak makinesi, 1 adet spiral taşlama makinesi, 1 adet matkap, çeşitli el aletleri ve kablolar ile yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.