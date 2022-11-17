Kırklareli'nde hırsızlık şüphelileri yakalandı

Kırklareli’nde 3 farklı bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
Kırklareli'nde 3 farklı bağ evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kömürköy köyünde 3 bağ evinden hırsızlık olayı yaşanması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu hırsızlık şüphelilerinin kimlikleri belirlendi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde oldukları tespit edilen şüpheliler ekiplerin düzenlediği operasyonla çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan S.Ş.'nin 9, Ö.B.'nin 8 ayrı suç kayıtlarının olduğunu belirlenirken çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.