Kırklareli'nde hırsızlık şüphelileri yakalandı

Kırklareli'nde evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Çakılı beldesi ve Okçular köyünde evlerden hırsızlık olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma dedektifleri JASAT tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olayın, hırsızlık olaylarından suç kayıtları bulunan H.T., D.S. ve O.Y. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan operasyonda 52 adet 12 kilogramlık tüp, 3 adet piknik tüpü, 1 adet 5 kilogram zeytinyağı, 1 adet 5 kilogram ayçiçek yağı, 2 adet imitasyon bilezik, 1 adet çaydanlık takımı, 2 adet orta boy tepsi, 1 adet tencere takımı, 1 adet saç tava ele geçirildi.

Ekiplerce malzemeler sahiplerine teslim edilirken şüpheliler gözaltına alındı.