Korona virüsüne karşı Kırklareli'nde huzur evi sakinlerine hatırlatma dozu yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüsü salgınına karşı yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasıyla aşılama çalışmaları sürüyor. Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri tarafından Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hatırlatma dozu aşıları uygulandı.

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit Kırklareli Huzurevinde kalan sakinlerimize korona virüs ile mücadele çerçevesinde hatırlatma doz aşıları yapıldığını belirterek herkesi aşı olmaya davet etti.