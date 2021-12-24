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Kırklareli'nde İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı

Kırklareli’nde İl Pandemi Kurulu toplantısı, Vali Osman Bilgin başkanlığında yapıldı.

Kırklareli'nde İl Pandemi Kurulu toplantısı, Vali Osman Bilgin başkanlığında yapıldı.


İl Pandemi Kurulu toplantısı, Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında Halk Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı. Toplantıda kent genelinde gündem maddeleri ve korona virüs pandemisi ile mücadele çalışmaları kapsamında kurul üyeleri ile görüş alışverişinde bulunuldu.

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