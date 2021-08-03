İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırklareli'nde iş yeri çatısında yangın

Kırklareli’nde bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan belediye dükkanlarında bir iş yerinin çatısından duman geldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler çatıdaki yangını söndürdü.


Çatıda hasar oluşurken, yangının bacadan çıktığı tespit edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.