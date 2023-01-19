Kırklareli'nde jandarma ekiplerince vatandaşlara trafik eğitimi

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı doğrultusunda “Yetişkinlere Yönelik” bilgilendirme faaliyeti çerçevesinde vatandaşlara trafik kulları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ekipler vatandaşlara trafik kuralları, trafik işaret levhaları, yaya önceliği ve emniyet kemeri kullanımının önemi, alkollü olarak araç kullanmanın sürücüler üzerindeki etkileri konuları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yapılan bilgilendirmeler ile meydana gelen trafik kazalarını en aza indirmeyi hedefliyor.