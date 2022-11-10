Kırklareli'nde jeotermal su kaynağıyla seralarda sebze ve meyve üretilecek

Kırklareli'nde 2014 yılında ilk kez bulunan ve bugüne kadar atıl durumda bekleyen jeotermal su kaynağı ile 54 dekar alana kurulan serada meyve, sebze gibi ürünler yetiştirilecek. Turizm ve enerji gibi alanlarda Kırklareli jeotermal kaynaklarında başkenti olması hedefleniyor.

Trakya'da 2014 yılında ilk kez Kırklareli'nin Asılbeyli köyünde bulunan jeotermal su kaynağı bulunmuştu. Yatırımcı firma tarafından yeni açılan bin 370 metre derinliğinde sondajla ulaşılan 60 derece sıcaklığındaki kaynağı kullanarak 54 dekar alanda seraların hazırlık çalışmaları devam ediyor. Son teknolojide 54 dekar alanda kurulan seralarda jeotermal su kaynağı ile meyve, sebze gibi ürünler daha kaliteli yetiştirilecek.

Asılbeyli köyünde bin 370 metre derinliğinde buldukları jeotermal su kaynağı ile kurdukları seralarda daha kaliteli ürünler üretileceğini belirten Jeoloji Mühendisi Ahmet Uğur Özgür, “MTA İstanbul dahil olmak üzere pek çok il de ve ilçede sondajlar yaptı ama hiçbir kuyunun debisi, yani su miktarı bu kuyu kadar yüksek değildi. Yaptığımız çalışmalar sonucunda bin 370 metre derinliğe ulaştık, 58-60 derece suyumuz var. Yaklaşık olarak 5 lt/sn. artezyen yapıyor. Ancak kompresör ile yaptığımızda 35 lt/sn. suyumuz olduğunu tespit ettik. Dalgıç pompa ile 55 dekarlık seramıza suyu basacağız. İki kuyumuzdan çıkan debinin toplamı seramızın tamamını ısıtmaya yetecek gibi görünüyor. Ancak sahanın sömürülmemesi adına bir enjeksiyon kuyusu açacağız. Bu kuyuda ısısı alınan suyu tekrardan yer altına enjekte edeceğiz” dedi.

Üçüncü kuyu da açılacak

Üçüncü kuyunun da inşaatının başlayacağını söyleyen Jeoloji Mühendisi Özgür, 3. kuyudan 30 lt/sn. üzerinde 55-60 derece arasında jeotermal akışkan beklediğini vurguladı.

Yatırımcı firma Otağ Jeotermal Tarımcılık A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Kerkez, 2014 yılında kazandıkları ihale ile birlikte Kırklareli'ne büyük katma değer sağlayacaklarını belirterek, “Biz 2014 yılındaki MTA'nın ilk açtığı Asılbeyli köyündeki kuyusunu Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresi tarafından ihaleyi kazanmış olduk. İhalenin neticesinde ruhsatla alakalı arama ruhsatından sonra işletme ruhsatı ile sahada çalışmaya başladık. 2. kuyumuz bin 370 metrede 60 derece sıcaklıkta 35 debide olan bir suyumuzda çıkmış oldu. Bizim bu sahada Kırklareli'nde yine toplamda Özel İdareden aldığımız arama ruhsatı ile beraber hemen hemen 120 bin dekar jeotermal aramaya devam ediyoruz. İkinci kuyumuzdan sonra üçüncü kuyumuzun inşaatı yakın zamanda başladı. Elimizdeki sismik raporlara baktığımız zaman bu havzada zaten jeotermal kaynaklarını almış durumdayız. Şuan inşaatımıza da başlayacağız” diye konuştu.

“Enerji maliyetini çıkan ürünle yüzde 70 kara çeviriyor”

Kerkez, jeotermal su kaynağı ile üretecekleri ürünlerin maliyeti enerjiyle 70 kara çevirdiğini vurgulayarak, “Şuan biz jeotermal kaynağı seramızı ısıtmada kullanacağız sonra turizmde de kullanılacak bir su. Ama şuanda 54 dekar yaptığımız birinci seramız bitmek üzere, asıl enerjiden dolayı kullanacağımız için enerji maliyetini çıkan ürünle yüzde 70 kara çeviriyor. Türkiye'nin en son teknolojik serasını kuruyoruz. Tamamen otomasyonlu yapay zekanın yürüttüğü teknolojik serada kullanacağımız bir enerjiye çeviriyoruz” şeklinde konuştu.

Kerkez, enerjilerin sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji olması için kaynakları seramızda kullandıktan sonra yeraltına enjekte edeceklerini söyledi.

“Kaliteli bir ürün çıkacağını bekliyoruz”

Serada üretilecek ürünlerin kalitesine değinen Kerkez, “Yapacağımız sera teknolojik sera olacağı için normalde dekar başına 50 ila 60 ton bir beklentimiz var. Birde burada gün ışı fazla olduğu için tarım olarak diğer illere göre iklim olarak daha güzel bu da sebzenin büyümesine yol açıyor. Bizim oradaki kapasitemize baktığımız zaman 3 bin ile 3 bin 500 ton bekliyoruz birinci etapta. Buranın en güzel noktası Avrupa'ya yarım saat uzaklıktayız İstanbul'a 1 buçuk saat uzaklıktayız. Her şey lojistiğe döndüğü için raf ömrü ön plana çıkıyor. Kaliteli bir ürün çıkacağını bekliyoruz” dedi.