İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kırklareli'nde kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 2 ton 800 litre ele geçirdi.


Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde kaçak akaryakıt sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler suçta kullanılan plastik tank yüklü kamyoneti takibe aldı. Takibe alınan kamyonet ekiplerce Babaeski ilçesinde durduruldu.


Kamyonette yapılan araştırmada üç plastik tanların içinde 2 ton 800 litre yağ karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.