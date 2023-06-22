Kırklareli'nde kaçak göçmen operasyonu: 2 sürücü yakalandı

Kırklareli'nde durdurulan şüpheli araçtan 6 kaçak göçmen yakalanırken, 2 araç sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta arama yapıldı. Aramalarda, kimlik, pasaport veya yerine geçen belge ibraz edemeyen kendi beyanlarına göre Suriye uyruklu oldukları anlaşılan 6 yabancı şahıs olduğu tespit edildi. Araç şoförü E.T. ve yanında bulunan O.G. isimli şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin akabinde Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.