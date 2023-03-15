İhlas Haber Ajansı

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Kırklareli'nde kaçak içki ve elektronik sigara ele geçirildi

Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda kaçak içki ve elektronik sigara ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda kaçak içki ve elektronik sigara ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinde jandarma ekipleri uygulama yaptı. Ekipler uygulamada yurda kaçak olarak sokulan viski, votka, rakı, şarap ve bira olmak üzere toplam 137 litre kaçak içki ile piyasa değeri 220 bin lira olan 281 kaçak elektronik sigara ele geçirdi.


Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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