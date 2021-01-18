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Kırklareli'nde kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde, satışa hazır doldurulmuş makaron ve kaçak tütün ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde, satışa hazır doldurulmuş makaron ve kaçak tütün ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde kaçak tütün ve makaronların piyasaya sürüleceği ihbarı üzerinde çalışma başlattı.


Ekiplerin Y.B ve S.B isimli şahısların ikametine yaptığı operasyonda 330 kilogram tütün, bin 550 adet cinsel gücü arttırıcı hap, 8 bin makaron, 200 puro ve 10 kilogram çay ele geçirdi.


Kaçak ürünlere el koyan jandarma ekipleri, ikamet sahibi Y.B ve S.B 'yi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

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