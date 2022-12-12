Kırklareli'nde kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı

Kırklareli'nde polis ekiplerince gerçekleşen kaçak tütün operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde kaçak tütün satıldığı bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilere yönelik iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda makaron doldurmak için kullanılan 2 elektrikli makine, 77 bin 800 boş makaron, 20 bin 100 içi tütün doldurulmuş makaron, 64 kilo 500 gram açık tütün, 3 kilogram bandrollü tütün ele geçirildi.

Operasyona yönelik 3 şüpheli gözaltına alındı.