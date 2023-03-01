İhlas Haber Ajansı

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Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonu: Otomobilden elektronik sigaralar çıktı

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir otomobilde elektronik sigaralar ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir otomobilde elektronik sigaralar ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, yurda yasadışı yollara sokulan ve Babaeski ilçesinde getirileceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Ekiler ilçe yakınlarında şüpheli araçlara yönelik yaptığı uygulamada bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilin bagajında, valizlerin içinde bin 3 adet elektronik sigara ele geçirdi.


Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

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