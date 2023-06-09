Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde polis ekiplerince “kaçakçılık, organize suçlar, mali suçlar ve suç gelirleri ile mücadele” çalışmaları çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 23 Mayıs ile 7 Haziran tarihleri arasında il genelinde “kaçakçılık, organize suçlar, mali suçlar ve suç gelirleri ile mücadele” çerçevesinde operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet değişik marka tabancaya ait şarjör, 357 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 184 adet av tüfeği fişeği, 22 adet bıçak, 10 bin 200 adet sahte bandrollü makaron, 523 cinsel içerikli gıda, 67 şişe değişik marka kaçak içki, 33 adet kaçak elektronik sigara, 2 adet sahte plaka, 1 adet sahte 50 lira banknot ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 2'si silah ticareti suçundan tutuklandı.