Kırklareli'nde Kapalı Pazar ve Fuar Alanı hizmete açıldı

Kırklareli Belediyesi Kapalı Pazar ve Fuar Alanı açılış törenine, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, önceki belediye başkanı Cengiz Bağdan, DSP Pınarhisar Belediye Başkan Adayı Mustafa Cingöz, Demirköy İğneada Belediye Başkan Adayı Tahir Işık, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Akıllı belediye başkanının borcu olur”

Açılışta konuşan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 756 tezgah kapasitesinin bulunduğunu dile getirerek, “Bu proje 2018'in Şubat ayında başladı. Taban oturma alanı 19 bin metrekare, Pazar alanı 13 bin metrekare, kapalı otopark alanımız 2 bin metrekare ve buraya toplam 30 milyon Lira para harcadık. Eski rakamla 30 Trilyon Lira bir yatırımı burada hayata geçirdik. Sevgili arkadaşlarım. Belediyenin borcu olmaz. Eğer o kentin bekleyen birçok hizmeti varsa, yaşama geçirilmeyi bekleyen projeleri varsa ve o halkın beklentileri, ihtiyaçları, özlemleri her geçen gün artıyorsa bankada biriktirilen mevduatın bu halka bir faydası yoktur. Akıllı belediye başkanının borcu olur. Eğer siz borç yapmayacağım derseniz hiçbir şey yapamazsınız. Yeter ki siz aldığınız o borcu bütçeyle doğru orantılı olarak ödeme kapasitesinde bulunun. Yeter ki siz aldığınız o borcu doğru yatırımlara yöneltin. Bugün buraya bunu yapsak 50 milyon lira değerli arkadaşlarım. Burada 756 tane pazarcı arkadaşıma tahsiste bulunacağız. 756 tane tezgahtarımız olacak” dedi.

“280 araçlık otoparkımız sizleri bekliyor”

100 araç kapalı, 180 aracın açık otoparkı olmak üzere toplamda 280 araçlık otoparkın olduğunu ifade eden Kesimoğlu, “Bundan böyle sokak aralarında, güneşte, yağmurda, çamurda, karda, fırtına da sizler alışveriş yapmak zorunda kalmayacaksınız. Esnaf kardeşlerim de o gün yağmur yağdığında tezgahını açmama tehlikesiyle karşı karşıya kalmayacak. Domates caddesinde, biber sokakta alışverişlerinizi yapacaksınız. Kırklareli'nin ticaret yaşamında esnaf olarak emeğiyle, duruşuyla Kırklareli halkının gönlünde yer etmiş ve ebediyete intikal etmiş büyüklerimizin isimlerini yaşatacağız burada” dedi.

“Kayma tehlikesi yok”

Konuşmasının devamında zeminde kaymak tehlikesinin bulunmadığını dile getiren Kesimoğlu, “Burada 173 fore kazık bulunmakta değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz ki burası bir dolgu alanı burada aşağıya inen beton ayaklar yaptırdık. Her biri bin ton çekiyor. Arkada şef bölgemiz var. Hemen duvarın dibinde orada toprak yığını var. Onu iyileştirmelerle kullanmak için orada ayırdık. Üzerinde bir ot yok, bitki yok, ağaç yok. Yağmur sularıyla biraz kaydı ama toprağın buraya bir faydası yok. Yani buranın zemininde kayma gibi bir tehlike yok. Tüm temeller birbirine bağlı prefabrik bir yapı. Çatıda sandviç panel kullanıldı. Burada nasıl bugüne kadar hak, hukuk, adalet gözetilerek, hiçbir ayrım yapmadıysak buradaki pazarcı esnafı arkadaşlarımıza da noter huzurunda yapılacak kurayla yerleri teslim edeceğiz” diye konuştu.

Gerçekleşen açılış programı plaket taktimi ve konserle son buldu.