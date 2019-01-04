Kırklareli'nde kar yağışı

Kırklareli'de gece yarısı başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından kar dün gece sınır kent olan Kırklareli'nden yurda giriş yaptı. Karın etkisini artırması ile birlikte bazı sürücüler yolda ilerlemekte zor anlar yaşarken, emniyet ve jandarma ekipleri de sürücülere daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Türkiye-Bulgaristan sınır kapısı Dereköy'e ulaşımın sağlandığı karayolundaki kar manzaraları ilginç görüntüler oluşturdu.

Kar kalınlığı Demirköy ilçesinde 8 santimetre, Dereköy sınır kapısında 7 santimetre, Kofçaz ilçesinde 5 santimetreye ulaştı.

Dün gece yoğun kar yağışı nedeniyle Valilik tarafından Demirköy ve Kofçaz ilçesinde okullarda eğitime ara verildi.