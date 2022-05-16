Kırklareli'nde kaybolan büyükbaş hayvan dron ile bulundu

Kırklareli'nde kaybolan büyükbaş hayvanı jandarma ekipleri buldu.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz İlçesi Karaağaç Köyünde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan Cihan Avcı, yeni aldığı düvesinin sabah saatlerinden itibaren kaybetti, tüm aramalarına rağmen hayvanını bulamadı. Daha sonra Avcı, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler bölgede dron yardımıyla arama çalışması başlattı. Yaklaşık 4 saatlik arama sonucu çiftlikten 3 kilometre uzaklıkta bir bölgede mahsur kaldığını tespit etti. Ekipler buldukları düveyi sahibine teslim etti.

Hayvanının bulunmasını büyük bir sevinçle karşılayan Avcı gösterdikleri çabadan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.