Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince “Banka veya Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Krediyi Sağlamak Amacıyla Dolandırıcılık” suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K'ya yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla Y.K. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.