Kırklareli'nde kış lastiği uygulaması yapıldı

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince kış lastiği uygulaması gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince kış lastiği uygulaması gerçekleştirildi.
1 Aralık Perşembe günü başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması çerçevesinde Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçları denetledi. Gerçekleşen denetimde ticari araçların lastiklerini kontrol edip, lastik derinliklerini ölçtü. Ekipler sürücüleri güvenli bir trafik ortamı sağlanması amacıyla sürücüleri kış lastiği takmaları konusunda uyardı.
Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacağını uyaran jandarma ekipleri, uygunsuz lastik kullanımında kazaların yaşanabileceği uyarısında bulundu.