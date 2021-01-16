İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırklareli'nde “Kış Ortası Su Kuşu Sayımları” yapıldı

Kırklareli Demirköy ilçesinde “Kış Ortası Su Kuşu Sayımları” yapıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, Kırklareli Şube Müdürlüğü teknik ekipleri ve Sivil Toplum kuruluşlarından kuş gözlemcilerinin katılımı ile İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nda “Kış Ortası Su Kuşu Sayımları” gerçekleşti.


Gerçekleşen sayım sonrası Kırklareli Şube Müdürlüğü ekiplerinden gelen açıklamaya göre, yılın belirli zamanlarında sayım yaptıklarını, sayım için hazırlanan raporun en yakın sürede kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.