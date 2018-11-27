Kırklareli'nde korkutan yangın

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu. İki itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın, başarılı bir çalışmayla söndürüldü.

Yangın, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Özerler Mahallesi'nde bulunan bir metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre metruk binadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle dumanlarla kaplanan metruk binaya müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alırken, metruk binadaki yangın itfaiye ekipleri tarafından 2 araçla yapılan başarılı bir çalışmayla söndürüldü.

Polis ekipleri henüz neden çıktığı bilinmeyen yangınla ilgili inceleme başlattı.