Kırklareli'nde köylerde yaşayan çocuklara robotik kodlama eğitimi

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından öğrencilere "Gölgeni Arkanda Bırak Projesi" çerçevesinde eğitim verildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce taşımalı sistemle TOKİ Ahmet Cevdet Paşa İlkokulunda eğitim gören 12 öğrenciye, “Gölgeni Arkanda Bırak Projesi" çerçevesinde eğitim verildi.

Proje çerçevesinde 72 saat Bilgisayarsız Temel Robotik ve Kodlama Kursunda kursu bitiren kursiyerler kodlama eğitimi ile elektronik materyalleri tanıma şansı bularak proje tasarlamanın ve robot yapımının ilk aşamasını öğretildi.