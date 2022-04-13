Kırklareli'nde küçükbaş hayvanlar aşılanıyor

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2022 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı çerçevesinde Babaeski ilçesinde şap, koyun ve keçi çiçek aşısı ile küpeleme işlemleri yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Hastalıklarla mücadelede en önemli tedbirlerin başında aşılama gelmekte olup, aşıların düzenli uygulanması sonucunda sağlıklı sürüler oluşturulur, zoonoz hastalıkların önüne geçilerek toplum sağlığı korunur ve oluşturulan sağlıklı sürüler ile ekonomik kayıpların önüne geçilir” ifadelerine yer verildi.