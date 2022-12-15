Kırklareli'nde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde alkollü araç kullanımından kaynaklı meydana gelen trafik kazalarını engellemek maksadıyla ekim ve kasım aylarında 15 Trafik Jandarması Timi ve 21 Asayiş Timi olmak üzere toplam 36 ekibin katılımıyla belirli noktalarda eş zamanlı alkol denetimi yapıldı. Denetimlerde 5 bin 206 sürücünün alkol ölçümü yapılırken, alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 101 sürücüye idari para cezası uygulandı ve sürücü belgeleri geçici olarak geri alındı.

Trafik denetimlerinde 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen trafik kuralı ihlali tespit edilen 2 bin 327 sürücüye cezai işlem uygulanarak, 688 araç trafikten men edildi.